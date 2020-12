Rhein-Lahn

Zum dritten und vorerst letzten Mal in diesem Herbst sind die Fußball-Kreisligisten aus dem Oberhaus an dem vielerorts als Spieltag nicht sonderlich beliebten Mittwochabend gefordert. Kein Wunder, denn aufgrund der aufgeblähten A-Klasse müssen stattliche 17 Runden von Anfang September bis zum ersten Wochenende im Dezember absolviert werden, bis die Teilnehmer an der für das Frühjahr anberaumten Meister- oder Aufstiegs- beziehungsweise Abstiegsrunde feststehen. In der B-Klasse stehen unterdessen zwei Nachholspiele an.