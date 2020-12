Rhein-Lahn

Geplatzt ist der Knoten beim TuS Gückingen noch nicht in der laufenden Saison in der Kreisliga A. Auch am Mittwochabend gab es daheim gegen Dahlheim eine 0:2-Niederlage. Und am Samstag wartet auf Rasen bereits der nächste Kracher, dann geht es ab 16.30 Uhr gegen die SG Birlenbach/Schönborn/Balduinstein.