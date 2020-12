Nievern/Arzbach

Die SG Nievern/Arzbach, Absteiger in die Fußball-Kreisliga A, geht nicht nur mit einem veränderten Kader, sondern auch mit einem neuen Trainer in die neue Spielzeit. Die Zusammenarbeit mit Kevin Schneck, der erst in der Winterpause zur SG gestoßen war, wurde „in beiderseitigem Einvernehmen“, wie der Arzbacher Vorsitzende Holger Weisbrod mitteilte, beendet. Zur kommenden Saison wird in Alexander Holly ein „alter Bekannter“ die Geschicke der ersten Mannschaft in der A-Klasse leiten.