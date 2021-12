Zwei Spiele stehen in der Qualifikationsrunde noch aus, wie es dann weitergeht in der Fußball-Kreisliga A Rhein-Lahn, klärt sich dieser Tage. Wo vieles also – auch Pandemie-bedingt – noch offen ist, haben die Verantwortlichen des VfL Altendiez mit Blick auf die neue Saison Fakten geschaffen.