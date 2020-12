Region

Nägel mit Köpfen in Sachen Übungsleiter haben die Verantwortlichen der SG Weyer/Nochern/Oelsberg/Lierschied gemacht, nachdem der Durchmarsch der Fußballer ins Oberhaus des Kreises definitiv war. Die Vierer-Kombinierten hatten sich vom Fast-Absteiger in die D-Klasse bis in die Kreisliga A hochgearbeitet. Da vermag es selbst Außenstehende kaum zu überraschen, dass man sich mit Trainer Meik Beyersdorf auf eine Ausdehnung der erfolgreichen Zusammenarbeit verständigte und wenn's wieder los gehen kann, ins vierte gemeinsame Jahr gehen wird.