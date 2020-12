Rhein-Lahn

Auf dem Hartplatz in Dachsenhausen war Wolfgang Lauterbach schon mal sportlich Zuhause, rund 20 Jahre ist das etwa her, damals noch als Spieler. Jetzt kehrt er als Spitzenreiter der Kreisliga B zurück, dieses Mal als Trainer der SG Nievern/Arzbach II. Die Zielsetzung: die gastgebende SG Dachsenhausen schlagen. Das Spiel am Zacheck steigt am Sonntag um 14 Uhr.