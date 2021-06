Rhein-Lahn

Kreistag mit Wahlen des Vorstands steigt am 3. Juni in der Turnhalle in Niederneisen

Zum Kreistag lädt Kreisvorsitzender Oliver Stephan die Delegierten der Vereine für Samstag, 3. Juli, 10.30 Uhr, in die Turnhalle nach Niederneisen. Stephan weist darauf hin, dass aufgrund der Bestimmungen der CoBeLVO pro Verein nur ein Vertreter, der vollständig genesen, vollständig geimpft oder aktuell negativ getestet ist, zur Teilnahme am Kreistag zugelassen werden. Auf der umfangreichen Tagesordnung stehen neben der Neuwahl des Kreisvorstandes unter anderem auch Ehrungen verdienter Sportkameraden, Erledigung von Anträgen sowie die Wahl des Ortes, an dem der folgende Kreistag im Jahr 2024 abgehalten werden soll. stn