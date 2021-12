In Reitzenhain ging am Freitagabend das letzte Kreisligaspiel des Jahres über die Bühne. Die vierte Welle der SG BoReiBo hätte nach einem späten Doppelschlag um ein Haar die Reserve des TuS Singhofen punktlos auf den Heimweg geschickt, ehe Marcel Clos den Kickern von der Bäderstraße wenigstens das 2:2 und damit Platz eins in der Staffel West vor dem VfB Nassau sicherte.