Ein großes Ziel haben die Fußballer der SG Miehlen/Nastätten, der SG Birlenbach/Schönborn, des VfL Altendiez und der SG Rheinhöhen aus Dahlheim, Prath und Dachsenhausen schon erreicht. Allein durch den Einzug in die Kreispokal-Halbfinals, die an diesem Sonntag (14.30 Uhr) anstehen, hat sich das Quartett aus der Kreisliga A Rhein-Lahn bereits für die Teilnahme an der ersten Runde des Rheinlandpokals qualifiziert.