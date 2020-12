Archivierter Artikel vom 28.09.2020, 16:09 Uhr

Rhein-Lahn

Kreisligen Rhein-Lahn: Zwei Nachholspiele steigen am Mittwochabend

Mit einem Sieg am Mittwochabend im Nachholspiel beim letztjährigen Bezirksligisten TuS Gückingen können die Fußballer der SG Dahlheim/Prath in der Kreisliga A bis auf einen Zähler an Spitzenreiter TuS Niedernei-sen heranrücken. Der Gast von den Loreleyhöhen ist noch ungeschlagen, während die Gückinger in drei Partien erst einen Zähler geholt haben. Der Anstoß am Königstein erfolgt um 19.30 Uhr.