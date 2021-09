Kreisliga C:Sportfreunde Bad Ems gewinnen das Gipfeltreffen

Hier kann sich Allendorfs Kevin Weber (am Ball) gegen Oliver Albiez durchsetzen, doch am Ende haben die Sportfreunde Bad Ems das Duell der beiden bis dato verlustpunktfreien Mannschaften in der Fußball-Kreisliga C für sich entschieden. Denis Bender entschied die Begegnung vor rund 150 Zuschauern mit seinem Kopfballtreffer in der 53. Minute zugunsten der Gäste, die somit nun die alleinige Tabellenführung inne haben. Das Spitzenspiel hielt, was es versprach. „Es war eine kämpferische, technisch ansprechende Begegnung von beiden Seiten. Wir standen defensiv sehr stabil und haben nicht viel zugelassen“, freute sich der Bad Emser Trainer Kay Ludwig über die Punkte. rwe Foto: Roman Kossmann