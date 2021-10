Wachablösung an der Tabellenspitze der Kreisliga B. Mit dem umkämpften 3:2 (2:0)-Erfolg am Burgschwalbacher Märchenwald verließ die Nievern/Arzbach II auch im achten Saisonspiel als Sieger den Platz und verdrängt mit makellosen 24 Punkten vorerst den TuS Singhofen vom Platz an der Sonne.