Mit einer weißen Weste geht die zweite Mannschaft der SG Nievern/Arzbach in den 7. Spieltag der Fußball-Kreisliga B. Der noch ungeschlagene Tabellenzweite empfängt am Sonntag den Tabellenzehnten VfL Altendiez II. Die Partie auf dem Kunstrasen an der Früchter Straße auf Nieverns Höhen wird um 14.30 Uhr angepfiffen.