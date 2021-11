Dass neue Besen zumeist ziemlich gut kehren, bewahrheitete sich einmal mehr am Sonntagnachmittag in der Vogtei, als der FSV Welterod zum Einstand des neuen Trainers Meik Beyersdorf im Kellerduell die personell aus dem allerletzten Loch pfeifende SG Birlenbach/Balduinstein/ Schönborn II mit 7:1 (2:0) abfertigte und sich damit etwas Luft auf die beiden Plätze verschafften, die am Saisonende den Abstieg in die C-Klasse bedeuten.