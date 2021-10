Schluss mit „Fernduell“ – an diesem Wochenende treffen sie sich von Angesicht zu Angesicht: Am Sonntag steigt in der Kreisliga B das Spitzenspiel zwischen dem TuS Singhofen und der SG Nievern/Arzbach II. Die Partie auf dem Rasen an der Bäderstraße beginnt um 14.30 Uhr.