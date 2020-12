Rhein-Lahn

Vier Spiele, ein Punkt – das ist die magere Ausbeute, wenn man die bisherigen Saisonspiele der SG Bornich/Reitzenhain/Bogel II und des TuS Katzenelnbogen-Klingelbach II in der Kreisliga B zusammenfasst. Da muss mehr kommen, wollen beide Teams den Saisonstart nicht in den Sand setzen. Das direkte Duell steigt am Sonntag um 12 Uhr auf dem Rasenplatz in Bogel.