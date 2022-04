Wenn diese Partie nur annähernd so unterhaltsam verläuft wie im Hinspiel, dann dürfen sich die Zuschauer beim Duell TuS Heistenbach gegen die SG Nievern/Arzbach II auf einen interessanten Schlagabtausch freuen. Die Partie in der Kreisliga B steigt am Samstag ab 15 Uhr auf dem Rasenplatz in Heistenbach.