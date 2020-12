Rhein-Lahn

Gelungener Start mit Luft nach oben – das gilt sowohl für den FSV Welterod, als auch für die SG Gutenacker/Holzappel/Eppenrod II. Zum Saisonauftakt in der Kreisliga B gab es für die einen drei Punkte, für die anderen immerhin einen. Am Samstag treffen beide Teams von 19 Uhr an auf dem Rasen am Welteroder Ortsrand aufeinander.