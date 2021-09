Sieben Spiele, drei Punkte – das ist die überschaubare Beute, die der TuS Katzenelnbogen/Klingelbach II und der FSV Welterod in der laufenden Saison in der Kreisliga B bisher gemeinsam aufzubieten haben. Da ist noch jede Menge Luft nach oben, wollen beide Teams es aus dem Tabellenkeller schaffen. Beide Teams treffen am Sonntag um 12.15 Uhr auf dem Kunstrasen am Hellenhahn aufeinander.