. Im Tabellenkeller der Kreisliga B wird derzeit jeder Punkt gebraucht, will man zum Ende der Hinrunde nicht auf einem Abstiegsplatz stehen. Zwei direkte Tabellennachbarn treffen am Sonntag aufeinander: Der Zehnte FSV Welterod trifft auf den Elften SG Birlenbach/Schönborn/Balduinstein II. Das Spiel in der Vogtei beginnt um 14.30 Uhr.