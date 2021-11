„Es läuft momentan ganz gut“, sagt Klaus Otto. „Es geht so“, meint Oliver Kahl. Zwei Trainer, zwei Gefühlslagen vor dem Duell am Sonntag. Dann trifft in der Kreisliga B der TuS Katzenelnbogen/Klingelbach II (Otto) auf den VfL Altendiez II (Kahl). Die Partie auf dem Kunstrasen am Hellenhahn in Katzenelnbogen wird um 12.15 Uhr angepfiffen.