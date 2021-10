Nachbarschaftsduell in der Kreisliga B: Der TuS Heistenbach empfängt die Reserve des VfL Altendiez. Während die einen um den Anschluss an das obere Tabellendrittel kämpfen, wollen die anderen aus dem Tabellenkeller raus. Die Partie auf dem Rasenplatz in Heistenbach am Sonntag beginnt um 14.30 Uhr.