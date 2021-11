Spannendes Duell im Mittelfeld der Fußball-Kreisliga B: Die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II empfängt als Tabellensiebter die viertplatzierte TuS Burgschwalbach II. Das Hinspiel war eine deutliche Angelegenheit für die damaligen Gastgeber, am Samstag will Osterspai Revanche nehmen. Das Spiel auf der Werner-Reifferscheid-Sportanlage wird am Samstag um 18.30 Uhr angepfiffen.