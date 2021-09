Auch wenn die Vorzeichen recht klar scheinen, geht der FSV Osterspai II dennoch mit maximalem Respekt an diese Aufgabe in der Kreisliga B heran. Die Mannschaft von Trainer Jan Castell empfängt das Schlusslicht der Liga, die SG Holzappel II. Beginn der Partie auf dem Rasenplatz in Osterspai ist am Samstag um 15.30 Uhr.