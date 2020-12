Altendiez

Nach kurzweiligen 90 Minuten trennten sich am Freitagabend Lahnblick die Reserven des VfL Altendiez und der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen leistungsgerecht 2:2 (0:1). Dabei schnupperten die Einheimischen sogar am ersten Dreier der Saison, doch der aufgerückte Innenverteidiger Florian Klaßmann (86.) drückte beim offenen Schlagabtausch in der Schlussphase eine Hereingabe Krenar Shatris zum späten 2:2 über die Linie (86.). „Das war gut anzuschauen. Wir haben uns nach recht schwacher erster Halbzeit gesteigert“, war VfL-Trainer Oliver Kahl zwar wegen des späten Ausgleichs über das Ergebnis nicht ganz glücklich, aber immerhin bot seine junge Mannschaft nach der strapaziösen Woche eine Leistung, auf der sich in den kommenden Wochen aufbauen lässt.