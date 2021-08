Kreisliga B: Duell der Reserven der neuen SG Rheinhöhen und der SG BoReiBo steigt am Sonntag in Dahlheim – Erst nach dem Kennenlernen wird's ernst

Eigentlich steht am Wochenende der Saisonstart in der Kreisliga B auf dem Plan. Erstmals nach langer Corona-Pause geht es im Pflichtspielbetrieb wieder um Punkte. Doch für (mindestens) zwei Trainer ist dies erst der Auftakt der Findungsphase – und damit noch lange nicht das Ende der klassischen Vorbereitung: Marco Müller (SG Rheinhöhen Dahlheim/Dachsenhausen/Prath II) und Frank Fuchs (SG Bornich/Reitzenhain/ Bogel II) sind noch auf der Suche nach der besten Aufstellung, dennoch ist die Vorfreude auf den Saisonstart und das direkte Duell am Sonntag um 12.15 Uhr (Kunstrasen Dahlheim) groß.