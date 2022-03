Wenn sich der TuS Holzhausen und die SG Miehlen/Nastätten ihre jeweils letzte (theoretische) Chance bewahren wollen, in der Kreisliga A doch noch den Sprung in die Meisterrunde zu schaffen, dann muss für beide Teams am Sonntagnachmittag unbedingt ein Sieg her. Dass beide Mannschaften im direkten Duell der West-Staffel aufeinandertreffen, macht die Sache noch einen Tick spannender. Das Spiel auf dem Holzhausener Rasen wird um 14.30 Uhr angepfiffen.