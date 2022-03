Kreisliga A West: Letzte Chance gemeinsam vertan – Nach 2:2 ziehen weder TuS Holzhausen noch SG Miehlen/Nastätten in die Meisterrunde ein

Es gibt im Fußball den nach Spielen häufig gebrauchten Spruch von dem einen Punkt, mit dem letztlich jeder leben kann. Nach dem 2:2 (1:2) zwischen dem TuS Holzhausen und der SG Miehlen/Nastätten hatte aber vor allem die Konkurrenz in der West-Staffel der Kreisliga A Anlass zur Zufriedenheit. Beide Mannschaften verspielten endgültig die Teilnahme an der Meisterrunde. Die beiden Trainer erkannten die Lage nüchtern an, vor allem Rüdiger Graden von der SG Miehlen betonte: „Wir stehen nicht zu Unrecht da, wir haben es nicht verdient.“