Kreisliga A West: Konter folgt auf Lattenkracher – Bei der Schlüsselszene beim Osterspaier 0:2 gegen die SG Bornich hätte die Torlinien-Technik für Aufklärung gesorgt

Torlinientechnik ist in der Kreisliga A nicht vorgesehen. So bleibt die Schlüsselszene beim 0:2 (0:2) in der Begegnung zwischen der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen und der SG Bornich/ Reitzenhain/Bogel weitgehend im Dunkeln. Der Einheimische Julian Haas hatte nach 26 Minuten die Unterkante der Latte des Gästegehäuses getroffen. Von dort prallte der Ball auf den Boden, und alle Osterspaier Zuschauer hinter dem Gehäuse von SG-Keeper Patrick Michel plädierten auf Treffer. So wie die Kugel gesprungen sei, müsse sie hinter der Linie gewesen sein, meinte FSV-Trainer Nico Helbach hinterher.