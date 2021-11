Kreisliga A West: Hoheit in der Luft gibt Ausschlag – Osterspai gewinnt 1:0 (1:0) gegen Miehlen

Hoch ist der Heimsieg der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen gegen die SG Miehlen/Nastätten in der West-Staffel der Kreisliga A zwar nicht ausgefallen. Das knappe 1:0 (1:0) hat die Mannschaft des Trainerduos Nico Helbach und Sebastian Weinand aber ihren Stärken bei hohen Bällen zu verdanken. 90 Minuten Überlegenheit in der Luft nutzten die Gastgeber schließlich, als Antony Henrykowski einen langen Einwurf Philipp Maiers mit dem Schädel verlängerte, woraufhin Julian Haas am späten Nachmittag zum goldenen Tor einköpfte (24.).