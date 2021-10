Spitzenspiel in der West-Staffel der Kreisliga A: Tabellenführer FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen empfängt am Sonntag ab 15 Uhr auf der Werner-Reifferscheid-Anlage die SG Bornich/ Reitzenhain/Bogel. In der Hinrunde war dieses Spiel eine klare Kiste für die SG, so leicht dürfte es dieses Mal aber wohl nicht werden.