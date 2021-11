Die Konstellation in der West-Staffel der Kreisliga A verspricht Spannung bis zum letzten Spieltag: Sechs Teams haben noch die Chance, den Sprung in die Meisterrunde zu schaffen und damit einen von nur vier begehrten Plätzen zu bekommen. Unter ihnen die SG Nievern (2.) und der FSV Osterspai (3.). Die beiden Teams treffen am Sonntag (14.30 Uhr) auf dem Kunstrasenplatz in Nievern aufeinander. Das Hinspiel ging mit 2:1 an Osterspai.