Kreisliga A: SV führt Talente behutsam heran – Junge Braubacher Elf fühlt der SG BoReiBo am Samstagabend auf den Zahn

Viel hat die SG Bornich/Reitzenhain/Bogel nach ihrem freiwilligen Rückzug aus der Bezirksliga Ost in die Kreisliga A im bisherigen Saisonverlauf noch nicht liegenlassen – entsprechend gut platziert sind die Kombinierten im Oberhaus des Kreises. Im Gegenzug hat der SV Braubach bis dato noch nicht allzu viel an Punkten eingesammelt in der West-Staffel. Und auch im Heimspiel gegen die SG am Samstag (18 Uhr) auf dem Rasen im Alten Gahnert wird es am eigentlichen Weinfest-Wochenende schwer. Zuvor trifft bereits ab 16 Uhr die SVB-Reserve auf die vierte Garnitur der Dreier-Kombinierten. „Bornich kommt also im Doppelpack“, so SVB-Co-Trainer Harald Hergenhahn.