Es sind erst wenige Spieltage absolviert in der neuen Saison der Kreisliga A – aber diese Teams hatten ihn beide schon, ihren „rabenschwarzen Tag“: die SG Oelsberg/Weyer/Nochern/Lierschied und der TuS Holzhausen. Die beiden Tabellennachbarn (6. und 7.) treffen am Sonntagnachmittag ab 14.30 Uhr auf dem Rasenplatz in Lierschied aufeinander.