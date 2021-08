Die (Zwangs)Pause war lange genug – endlich rollt in der Kreisliga A wieder der Ball. In der West-Staffel kommt es gleich am ersten Spieltag zu einem spannenden Duell zweier Teams, die sich erst vor wenigen Wochen im Kreispokal gegenüberstanden. Die SG Miehlen/Nastätten empfängt am Samstag um 14.30 Uhr auf dem heimischen Rasen die SG Nievern/ Arzbach, die Partie im Ehrlich beginnt um 14.30 Uhr.