Rhein-Lahn

Acht Der Fußball rückte am Donnerstagabend für alle Beteiligten komplett in den Hintergrund, als das Heimspiel des SV Diez-Freiendiez beim Stand von 5:1 für die Gäste der SG Birlenbach vorzeitig abgebrochen wurde. In der Halbzeit kam es zu einem medizinischen Notfall auf dem Nebenplatz, beide Teams entschlossen sich daraufhin das Spiel daraufhin nicht fortzusetzen. Bereits vor diesem Vorfall war die Wahl zum „Spiel der Woche“ auf die Partie Partie des SV am Samstag (17 Uhr) beim VfL Bad Ems gefallen. Die Partie soll wie geplant stattfinden.