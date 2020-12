Rhein-Lahn

Die einzige Niederlage kassierte der Meister, als es ihm nichts mehr schadete. Das 0:1 am letzten Spieltag in Dahlheim war das einzige Match, das die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen in der Saison 2013/2014 in der Kreisliga A verlor. Dem Bezirksliga-Absteiger vom Rhein glückte somit der direkte Wiederaufstieg und das mit einer beeindruckenden Bilanz, was auch das Torverhältnis von 85:16 belegt.