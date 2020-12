Rhein-Lahn

Gerade aus der Bezirksliga abgestiegen, war der VfL Bad Ems in der Fuball-Kreisliga A Rhein-Lahn in der Saison 2010/2011 das Maß aller Dinge. Die Kurstädter dominierten von Beginn an und sicherten sich die Meisterschaft mit satten 13 Punkten Vorsprung auf den VfL Osterspai. Besonders imponierte die Heimstärke, auf der Silberau gab es zwölf Siege und ein Unentschieden.