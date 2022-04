Wohl kaum jemand hätte gedacht, dass der Klassenprimus der Ost-Staffel, der TuS Gückingen, nach drei Spieltagen der Meisterrunde in der Kreisliga A noch ohne jeglichen Punkt dasteht. Die Gückinger laufen derzeit der Musik hinterher und fahren am Freitagabend zum Derby zum VfL Altendiez. Die Partie auf dem Rasen am Lahnblick wird um 19.30 Uhr von Schiedsrichter Michael Sebastian angepfiffen.