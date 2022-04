Es ist nominell bereits der 2. Spieltag in der Abstiegsrunde der Fußball-Kreisliga A. Doch weil die meisten Partien in der vergangenen Woche dem Wintereinbruch zum Opfer gefallen waren, greifen die meisten Mannschaften erst jetzt ins Geschehen ein. So auch der TuS Nassovia Nassau, der am Sonntag auf den TuS Holzhausen trifft. Die Partie auf dem Kunstrasen im Nassauer Sportzentrum beginnt um 14.30 Uhr.