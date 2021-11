Es hat ihn tatsächlich erwischt, den Spitzenreiter der Ost-Staffel der Fußball-Kreisliga A: Der SV Diez-Freiendiez hat am späten Dienstagabend auf dem Hartplatz an der Holzappeler Esterauschule sein erstes Saisonspiel verloren. Dennoch kann der Klassenprimus am Sonntag vorzeitig den Sprung in die Meisterschaftsrunde klarmachen. Dafür braucht es allerdings einen Sieg beim TuS Katzenelnbogen/Klingelbach. Die Partie auf dem Kunstrasen am Hellenhahn beginnt um 15 Uhr.