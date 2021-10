Die TuS Niederneisen hat mit der 0:2 (0:1)-Heimniederlage gegen den VfL Altendiez versäumt, ihre Ausgangsposition in der Ost-Staffel der Kreisliga A zu verbessern. Die Mannschaft von Thorsten Baier blieb hingegen bei ihrem „Kirmesspiel“, das sie auswärts austragen mussten, zum fünften Mal in Folge unbesiegt und festigte ihren Platz in der Spitzengruppe.