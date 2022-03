Die Nachspielzeit war weit fortgeschritten, als David Saß nochmals einen Freistoß mit dem linken Fuß in den Strafraum der Diezer schlug. Tim Detrois kam auch mit dem Kopf an den Ball, doch der landete in den Händen des sicheren Torhüters Hassan Awale. Danach stand fest: Das 1:1 (0:1) zwischen der SG Birlenbach/Schönborn/Balduinstein und dem SV Diez-Freiendiez verhilft den Gästen zum letzten Platz in der Meisterrunde, der in der Staffel Ost der Kreisliga A zu vergeben war.