„Samstagabend, Flutlicht in Katzenelnbogen, da muss die Post abgehen.“ Das sagt ausgerechnet der Gästetrainer vor dem Spitzenspiel in der Ost-Staffel der Kreisliga A, Torsten Baier. Und es unterstreicht die Vorfreude in beiden Lagern – beim gastgebenden TuS Katzenelnbogen/Klingelbach und beim VfL Altendiez. Die Partie auf dem Kunstrasen am Katzenelnbogener Hellenhahn wird um 19 Uhr angepfiffen.