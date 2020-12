Rhein-Lahn

Wenn (fast) ganz oben auf (fast) ganz unten trifft, dann sind die Favoritenrollen in der Regel klar verteilt. Doch in der Fußball-Kreisliga A – zumal nach erst vier Pflichtspielen – ist auch in dieser Konstellation alles möglich. Darauf hofft die SG Nochern/Weyer/Oelsberg/Lierschied beim Heimspiel am Sonntag gegen die TuS Niederneisen auf dem Rasenplatz in Oelsberg (Spielbeginn 15 Uhr).