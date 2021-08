Nach einer turbulenten und erfolgreichen „Pokal“-Vorbereitung will die SG Birlenbach/Schönborn/Balduinstein jetzt auch in der Kreisliga A Fahrt aufnehmen. Die bisherige Ausbeute ist recht ordentlich ausgefallen, gegen den TuS Nassau sollen nun die nächsten drei Punkte auf das Konto wandern. Und die Gäste kommen am Sonntag, Spielbeginn 14.30 Uhr, personell angeschlagen auf den Rasen an den Birlenbacher Waldrand.