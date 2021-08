Als sich Manuel Haberzettl in der letzten regulären Spielminute der Partie seines TuS Katzenelnbogen/Klingelbach gegen den TuS Gückingen den Ball zurechtlegte, schickte er sich zu einer großen Tat an. „Er hat uns den Markt gerettet“, lobte sein Trainer Jan Noppe hinterher, denn dem eingewechselten Mittelfeldmann gelang bei seinem Comeback nach rund zweijähriger Pause per Freistoß der 2:2 (1:2)-Endstand in einer intensiven und spannenden Begegnung der Kreisliga A.