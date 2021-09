Kreisliga A: Feller hängt alle ab und gleicht aus – Derby endet mit einer verdienten Punkteteilung

Bei der Neuauflage des Kreispokalfinales trennten sich die SG Birlenbach/Schönborn/Balduinstein und der VfL Altendiez am Freitagabend in Fußball-Kreisliga A mit einem leistungsgerechten 1:1 (1:1). Das wie zu erwarten umkämpfte Derby hatte aufgrund des Spielverlaufs keinen Verlierer verdient, weshalb sich auch beide Trainer mit der Punkteteilung zufrieden zeigten. „Über 90 Minuten gesehen, war das ein gerechtes Unentschieden“, sagte VfL-Coach Torsten Baier nach Abpfiff. Sein Gegenüber, Birlenbachs Trainer Alexander Maurer, pflichtete ihm bei: „Insgesamt sehe ich das als ein verdientes Ergebnis. Wir sind gut ins Spiel gekommen und hatten auch die besseren Chancen, haben gekämpft und das umgesetzt, was wir vorhatten. Aufgrund unserer aktuellen personellen Verfassung ist das 1:1 aber in Ordnung“