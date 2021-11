Kreisliga A: Fabian Schupp bricht den Bann – SG Nievern sichert sich die Teilnahme an der Meisterrunde

Dank Heimdreier in die Meisterrunde. Nach der SG Bornich/Reitzenhain/Bogel hat am Sonntagnachmittag auch die SG Nievern/Arzbach mit einem 3:0 (0:0) über die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen in der West-Staffel der Kreisliga A den Einzug in den im neuen Jahr anstehenden Wettbewerb der acht besten Vereine sichergestellt. Auf Treffer mussten die Zuschauer aber eine zähe Halbzeit lang warten, wenngleich Timo Hoffmeyer als Trainer der Einheimischen bereits einige Vorteile auf Seiten seiner Mannschaft erkannte.