Es fehlt an der Beständigkeit, da sind sich die beiden Trainer einig. Sowohl die TuS Hahnstätten als auch die SG Holzappel/Eppenrod/Gutenacker sind nicht so in die neue Saison in der Ost-Staffel der Kreisliga A gestartet, wie man sich es insgeheim erhofft hatte. Am Freitagabend empfängt der Tabellenachte ab 20 Uhr auf dem Kunstrasen der Zentralen Sportanlage in Hahnstätten den Tabellensechsten zum direkten Vergleich.